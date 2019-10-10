В ближайшие несколько лет все большие противолодочные корабли проекта 1155 модернизируют и переклассифицируют во фрегаты.

Об этом корреспонденту Mil.Press FlotProm сообщил высокопоставленный источник в главкомате ВМФ.

В 2019 году во фрегат официально переклассифицировали "Маршала Шапошникова", который с 2015 года проходит глубокую модернизацию на "Дальзаводе" во Владивостоке.

Теперь, по словам собеседника издания, решение о переклассификации после модернизации принято и по остальным кораблям проекта. Он добавил, что это усилит боевые возможности ВМФ, в первую очередь Тихоокеанского флота.

После модернизации корабли будут сочетать в себе возможности носителей высокоточных крылатых ракет и противолодочных кораблей.

При полном водоизмещении 7570 тонн и длине корпуса 163,5 метра БПК проекта 1155 развивает скорость до 32 узлов. Дальность плавания – до 5000 морских миль на экономичном ходе 18 узлов, автономность – 30 суток. Экипаж – 220 человек (включая 29 офицеров).

Вооружение корабля составляют: две 100-мм артустановки АК-100, две 45-мм полуавтоматические пушки 21-КМ, четыре 30-мм зенитно-артиллерийских комплекса АК-630, два зенитно-ракетных комплекса "Кинжал", два противолодочных комплекса "Раструб-Б", две реактивно-бомбовые установки РБУ-6000, а также торпедные аппараты. На борту БПК базируются два вертолета Ка-27ПЛ.