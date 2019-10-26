НАТО реформує систему допомоги Україні

08:30 28.10.2019   Украина

Згідно з домовленістю щодо нового формату взаємодії між Україною та НАТО, Альянс реформує систему допомоги Україні. 

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Як повідомлялося, під час візиту до штаб-квартири НАТО 25 жовтня міністр оборони Андрій Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України про новий формат відносин, який буде ухвалений ближчим часом.

Серед іншого, він передбачатиме зміну систему допомоги Україні з боку Альянсу.

Як повідомляють джерела "Європравди", цього року у НАТО провели аудит допомоги Україні, який показав, що її адміністрування "з’їдає" непропорційно багато коштів, і водночас ускладнює координацію різних проектів.

"Тому ключова зміна – об’єднання усіх програм та форматів взаємодії під однією "парасолькою", - йдеться у статті.

"Зараз у нас є трастові фонди, є програми в рамках окремих ініціатив, таких як Building integrity, Defence education enhancement program, Програма професійного розвитку, є програма "Наука заради миру і безпеки", є взаємодія по лінії генштабу, є взаємодія з агенцією НАТО з питань підтримки і постачання, є взаємодія з командувачем об’єднаними силами НАТО в Європі, взаємодія по силах спецоперацій, по стратегічних авіаперевезеннях тощо.

Так от, тепер все це ми упакуємо в один план нашої взаємодії з НАТО",  - пояснив журналістам заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

За його словами, нова програма буде базуватися на "Комплексному пакеті допомоги", який діє з 2016 року, та матиме єдиний секретаріат в Брюсселі та Києві.

Також Україна має визначити пріоритети, за якими вона очікує на надання допомоги. 



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