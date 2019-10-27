Глава Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на информацию пресс-службы НАТО.

Фотографии со встречи выложены на сайте Североатлантического альянса.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы PfP. Сотрудничество Грузии и НАТО активизировалось после «революции роз» и прихода к власти Михаила Саакашвили в 2004 году.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Тбилиси получил заверения о членстве в Североатлантическом альянсе при условии соответствия стандартам НАТО. В сентябре 2014 года в ходе саммита НАТО в Уэльсе был утвержден Существенный пакет НАТО — Грузия (Substantial NATO-Georgia Package-SNGP) — комплекс мер и инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Грузии и развитие более тесного сотрудничества в области безопасности и совместимости со странами — членами НАТО. SNGP включает поддержку в 13 различных сферах обороны и безопасности, связанных с секторами военной службы.

В рамках Существенного пакета 27 августа 2015 года на территории Национального учебного центра «Крцаниси» Минобороны Грузии был открыт совместный центр тренировок и оценок Грузии и НАТО.

Ранее Министерство иностранных дел Грузии заявило о провокации в связи с возобновлением незаконной “бордеризации” на линии оккупации в районе села Атоци Карельского муниципалитета.