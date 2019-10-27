В оккупированном Севастополе появилась антитеррористическая комиссия под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Соответствующий указ опубликован на сайте оккупационного правительства города, пишут Новости Крыма.

В состав комиссии включены заместитель губернатора города и руководители департаментов, руководитель и заместитель регионального управления ФСБ России, представители т.н. "заксобрания" города, МВД, Черноморского флота, нацгвардии, МЧС, Росгвардии, аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО, а также главы муниципальных округов.

Как уточняется в документе, в задачи комиссии входит мониторинг политических и социально-экономических процессов в городе, координация действий местных органов исполнительной власти и территориальных представителей федеральных структур по профилактике терроризма, а также подготовка предложений по формированию госполитики и правового регулирования в области профилактики терроризма и ликвидации его последствий.