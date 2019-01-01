25 октября 2019 года завод Tersan Shipyard Inc. (Ялова, Турция) спустил на воду большой морозильный траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов".

Об этом сообщает пресс-служба Морского инженерного бюро, пишет sudostroenie.info.

Основное назначение судна: добыча пелагических и придонно-пелагических пород рыбы, а также производство замороженной в море продукции, с полным циклом обработки улова непосредственно на борту судна. Основные виды добываемых рыб — минтай, сельдь, скумбрия.



Длина траулера равна 108,2 м, ширина — 21 м, осадка — 8,35 м, дедвейт — 5700 т. Автономность по запасам топлива — 145 суток, число представителей экипажа — 139 человек, вместимость грузовых трюмов составляет 5500 куб. м, а скорость полного хода достигает 15 уз.



В основе российского СТ-192 лежит проект ST-192RFC норвежского бюро Skipsteknisk. Технический проект разработан "Морским инженерным бюро", за рабочую конструкторскую документацию ответственен КБ "Вымпел".



Заказчиком выступает Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК).



Фото: Морское инженерное бюро