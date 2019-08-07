Россия перебросила ракетные комплексы С-400 и Панцирь-С в центр Европы

07:40 28.10.2019   Россия

Россия перебросила в Сербию дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 и батарею комплексов Панцирь-С.

Как сообщает Reuters, российская техника будет задействована в совместных учениях по противовоздушной обороне подразделений ПВО Сербии и ВКС России, пишет Новое время.

В Министерстве обороны РФ заявили, что дивизион С-400 и батарея Панцирь-С впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства.

Согласно заявлению Минобороны Сербии, сербско-российские учения Славянский щит — 2019 проводятся для отработки «использования совместной (боевой) группы… для противодействия разведывательным акциям и наступательным действиям противника».



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