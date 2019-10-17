На территории Африканского континента стартовало первое совместное учение войск противовоздушной обороны (ПВО) «Стрела Дружбы-2019».

Совместные действия военнослужащих двух стран пройдут в течение 13 дней на базе учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В учении принимают участие более 100 зенитчиков соединения и воинских частей войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму.

Целью учения является обмен опытом военнослужащих России и Египта, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков военнослужащих с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов при совместных действиях по отражению ударов условного противника в различных условиях.

На учении задействована военная техника российского производства: зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», зенитные самоходные установки «Шилка», состоящие на вооружении войск ПВО Египетских вооруженных сил.

Совместное российско-египетское учение войск ПВО «Стрела Дружбы-2019» проводится в период с 26 октября по 7 ноября.

Совместное учение проходит в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.