Моряків оголосять у розшук, якщо вони не співпрацюватимуть зі слідством
|15:05 27.10.2019
|Крым
Російська Федерація може оголосити у розшук звільнених з полону українських моряків.
Про це повідомив адвокат українських військових Микола Полозов, передає РБК-Україна.
За словами адвоката, його підзахисних можуть оголосити у розшук, якщо вони не співпрацюватимуть з російським слідством. Зокрема, українські моряки за вимогою РФ повинні з'являтися до слідчого або суду.
"Є дуже серйозна небезпека, що російська влада може оголосити моряків в розшук, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд", - пояснив адвокат.
Полозов зазначив, що звільнені з російського полону моряки залишаються у статусі обвинувачених в Росії, а справа українських моряків знаходиться на етапі ознайомлення з матеріалами стороною захисту.
"Я знайомлюся з письмовими матеріалами, плануємо, що в листопаді будемо знайомитися з речовими доказами. Справу не припинено, природно, будемо працювати на кінцевий результат, на те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них в майбутньому ніяк не відгукнулися, для того, щоб цю справу припинити в цілому", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв про взаємодію між Україною та РФ, а також про те, що процес повернення українських кораблів знаходиться на фінальному етапі.
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