В Маріуполі спустили на воду «Арабат»

12:30 27.10.2019   Украина

На Азовському судноремонтному заводі завершили докову частину ремонту та спустили на воду катер Маріупольського загону морської охорони «Арабат» (BG 118).

Про це повідомляє прес-служба підприємства на офіційній сторінці у Facebook, передає Український мілітарний портал.

На ньому вже провели відновлення обшивки корпусу та надбудови з їх фарбуванням.

В ході докування було проведено зняття старих шарів фарби, проведено дефектування обшивки корпусу, її відновлення та фарбування.

Окрім того на катері було проведено проведено ремонт електричної частини обладнання.

Технічні характеристики катерів проекту 1400М:

Водотоннажність: 39,7 тонн
Довжина: 23,8 метрів
Ширина: 5,0 метрів
Екіпаж: 10 осіб
Озброєння: в/к кулемет калібром 12,7 мм

Катер «Арабат» (BG 118), зав. № 911, побудований феодосійським суднобудівним заводом «Море» у 1994 році.

Загалом у Морської охорони ДПСУ на Азовському морі є п’ять катерів цього типу – BG-105, BG-108, BG-110, BG-114 та BG-118. Під час активних бойових дій у серпні 2014 року було втрачено однотипний BG-119, що був підбитий пострілом з протитанкового керованого ракетного комплексу російсько-терористичних військ. Тоді загинуло двоє членів екіпажу – командир катеру Денис Пєтухов та сигнальник, старший матрос Богдан Тищенко.



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