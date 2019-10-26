Новий формат відносин України та НАТО, про який цього тижня було домовлено в Брюсселі, передбачає три ключові зміни у сфері переходу України до стандартів Альянсу.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

За даними джерел ЄП, деталі нового підходу до відносин ще обговорюються між союзниками, проте принципове рішення про їх перезапуск вже ухвалено.

Вже відомо, що новий підхід передбачатиме зміну формату допомоги Україні з боку Альянсу, а також зміну підходів до того, як Україна буде адаптовувати стандарти НАТО у власних збройних силах, та як Альянс це перевірятиме.

У НАТО діє близько 2000 рекомендаційних стандартів. Водночас досі залишалося невизначеним те, яку кількість стандартів має впровадити Україна, щоби говорити про повну оперативну сумісність своїх збройних сил із натівськими.

"Є три головні зміни, які передбачаються за нового формату. По-перше, Україна та НАТО мають спільно визначити, які стандарти потребують впровадження", - йдеться у статті.

Інша ключова зміна - мають бути складені погоджені із НАТО "дорожні" карти запровадження кожного із тих стандартів, які будуть рекомендовані Україні.

Планується, що ці документи будуть публічними. Також буде ухвалений графік впровадження кожного зі стандартів.

Третя зміна – буде передбачений механізм спільної із НАТО оцінки того, чи Україна справді виконала кожен із пунктів.