Кримськотатарський політв'язень заявив про появу онкологічного захворювання

11:59 27.10.2019   Крым

У фігуранта кримської «справи Веджіє Кашка» Асана Чапуха діагностоване онкологічне захворювання.

За його словами, Асан Чапух досі перебуває в орендованій квартирі під домашнім арештом, повидомив НВ адвокат Айдер Азаматов.

«На жаль, наші спроби змінити йому адресу перебування не мали успіху. За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров’я. Він неодноразово лягав у лікарню, проходив обстеження й лікування і, як мені він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання. Він уже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду буде ще стільки ж», — розповів адвокат.

Як зазначив Азаматов, раніше Асан Чапух скаржився на те, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі не найкращим чином впливає на його здоров’я.

Раніше повідомлялося, що Київський районний «суд» Сімферополя засудив фігурантів «справи Веджіє Кашка» Бекіра Дегерменджі, Кязіма Аметова і Руслана Трубача до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки.

Нагадаємо, протягом 23 листопада 2017 року окупованому Криму відбувся ряд обшуків і затримань кримськотатарських активістів: Бекіра Дегерменджі, Куртсеїта Абдуллаєва, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Кязім Аметова. Глава Меджлісу Рефат Чубаров вважає дії силовиків окупантів спланованою спецоперацією для дискредитації Меджлісу.

За інформацією кримських ЗМІ, силовики звинувачують затриманих в «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини. Чубаров назвав громадянина Туреччини провокатором.

Також під час обшуків з погрозою застосування зброї силовики намагалися незаконно позбавити волі відому кримськотатарську активістку Веджіє Кашка, в результаті чого вона померла в швидкій.



Ще на цю тему:

09:01 26.10.2019
У Ризі відбулася акція на підтримку кримських татар і фігурантів “справ Хізб ут-Тахрір”
15:01 25.10.2019
В оккупированном Крыму отклонили жалобу на продление ареста фигурантам «бахчисарайского дела о «терроризме»
14:28 25.10.2019
В мечеть с. Заречное снова пришли сотрудники карательных органов
08:15 25.10.2019
Декларацію прав людини кримськотатарською мовою зареєструють в ООН
19:30 24.10.2019
В окупованому Криму "суд" залишив за ґратами фігурантів "алуштинської справи"
15:15 22.10.2019
Затриманих російською поліцією на Керченському мосту кримчан відпустили / Фото
12:15 22.10.2019
Окупанти затримали ще трьох кримських татар
08:15 22.10.2019
Фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» хочуть помістити у психлікарню — адвокат
17:30 17.10.2019
Зудиева — украинским СМИ: Придите на суд по «делу о «терроризме», если еще помните о Крыме
16:01 17.10.2019
Задержанного под Бахчисараем крымского татарина отпустили
12:30 16.10.2019
За останні пів року в Криму стало більше вдвічі політв'язнів
09:01 15.10.2019
На адмінкордоні з Кримом окупанти знову затримали правозахисника Джеппарова
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:41 25.10.2019
Грузия и Румыния договорились о регулярном контейнерном сообщении
14:21 25.10.2019
Два військові кораблі НАТО увійшли в порт Батумі в Грузії
21:00 24.10.2019
ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
14:45 24.10.2019
Грузия на 7 месте среди 190 стран мира в рейтинге простоты ведения бизнеса
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 25.10.2019
Суд Амстердама заарештував акцій компанії, яка будує «Турецький потік»
18:41 25.10.2019
Росія готова сприяти виконанню "Мінська" з боку ОРДЛО - Лавров
16:21 25.10.2019
Російська військова поліція продовжує прибувати до Сирії в рамках угоди з Туреччиною
10:45 25.10.2019
Бундестаг не підтримав зняття санкцій з Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
19:21 25.10.2019
Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
11:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію
08:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії – Столтенберг
Всі новини країни
Украина Украина
15:05 27.10.2019
Моряків оголосять у розшук, якщо вони не співпрацюватимуть зі слідством
12:30 27.10.2019
В Маріуполі спустили на воду «Арабат»
12:15 27.10.2019
Стали відомі три ключові зміни до впровадження Україною стандартів НАТО
11:59 27.10.2019
Кримськотатарський політв'язень заявив про появу онкологічного захворювання
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд