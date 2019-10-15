У фігуранта кримської «справи Веджіє Кашка» Асана Чапуха діагностоване онкологічне захворювання.

За його словами, Асан Чапух досі перебуває в орендованій квартирі під домашнім арештом, повидомив НВ адвокат Айдер Азаматов.

«На жаль, наші спроби змінити йому адресу перебування не мали успіху. За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров’я. Він неодноразово лягав у лікарню, проходив обстеження й лікування і, як мені він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання. Він уже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду буде ще стільки ж», — розповів адвокат.

Як зазначив Азаматов, раніше Асан Чапух скаржився на те, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі не найкращим чином впливає на його здоров’я.

Раніше повідомлялося, що Київський районний «суд» Сімферополя засудив фігурантів «справи Веджіє Кашка» Бекіра Дегерменджі, Кязіма Аметова і Руслана Трубача до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки.

Нагадаємо, протягом 23 листопада 2017 року окупованому Криму відбувся ряд обшуків і затримань кримськотатарських активістів: Бекіра Дегерменджі, Куртсеїта Абдуллаєва, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Кязім Аметова. Глава Меджлісу Рефат Чубаров вважає дії силовиків окупантів спланованою спецоперацією для дискредитації Меджлісу.

За інформацією кримських ЗМІ, силовики звинувачують затриманих в «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини. Чубаров назвав громадянина Туреччини провокатором.

Також під час обшуків з погрозою застосування зброї силовики намагалися незаконно позбавити волі відому кримськотатарську активістку Веджіє Кашка, в результаті чого вона померла в швидкій.