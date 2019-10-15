У Ризі відбулася акція на підтримку кримських татар і фігурантів “справ Хізб ут-Тахрір”
|09:01 26.10.2019
|Крым
У столиці Латвії Ризі 25 жовтня пройшла акція на підтримку українських політв’язнів, утримуваних в Росії.
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на допис у Facebook латвійської активістки Тетяни Єлгави (Лазди).
За словами активістки, акція відбулася біля посольства Росії в Латвії.
Зокрема, присутні тримали в руках плакати з портретами фігурантів кримських “справ Хізб ут-Тахрір” і скандували “Свобода і справедливість для кримських татар”, “Латвія і Україна разом”, “Росія вбиває” тощо.
За даними офісу українського омбудсмена, Росія утримує щонайменше 110 громадян України на своїй території і анексованому Криму.
Після анексії на півострові почастішали випадки переслідування кримських татар з боку підконтрольної Росії місцевої влади і російських силовиків. Про це не раз заявляли лідери кримськотатарського народу. Наймасовішими стали затримання, арешти та судові процеси в рамках так званих “справ Хізб ут-Тахрір”.
Нагадаємо, Денісова терміново звернулась до Москалькової через порушення прав фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”.
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