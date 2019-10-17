Україна не вестиме з РФ жодних дискусій щодо визнання анексії Криму — Міноборони

18:51 25.10.2019   Крым

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає заяву російського МЗС з приводу того, що для розблокування руху у Керченській протоці Україна має визнати законною анексію Криму, є відвертою провокацією.

Про це він сказав у п’ятницю у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками дводенного візиту до штаб-квартири Альянсу та переговорів з міністрами оборони країн НАТО на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати заяву МЗС РФ.

"Насправді, варто розділити ці два питання. Перше – як ми ставимося до таких заяв? Ми абсолютно ставимося до таких заяв як до провокації, яка спрямована та те, щоб посилити тиск на Україну, підштовхнути до якихось домовленостей. Тобто, абсолютно ніяких дискусій стосовно будь-яких "визнань" не буде – про це навіть не серйозно говорити", - зауважив урядовець.

Він визнав, що поточна ситуація в Азовському морі дійсно є дуже напруженою.

"Наше завдання – підсилювати наші спроможності, точніше, їх будувати. Цим ми і займаємось. Це наша стратегія, це наш флот і берегова оборона, підготовка військ, нарощування спроможностей. Ті кораблі (НАТО), які заходять в Чорне море – це частина того плану, який ми починаємо", - сказав Загороднюк.

Він зауважив, що деталі такого плану будуть обговорюватися під час майбутнього візиту Північноатлантичної Ради на рівні послів до Одеси, який відбудеться вже наступного тижня.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко 22 жовтня сказав в інтерв’ю одному з російських ЗМІ, що врегулювати питання про морське розмежування між Україною і Росією допоможе визнання Києвом анексії Криму.

Як повідомлялося раніше, речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко назвала "абсолютно нахабною" пропозицію одного з чиновників МЗС Російської Федерації визнати анексію українського Криму.



Ще на цю тему:

18:01 25.10.2019
Заступник голови ВР: "депутати" з окупованого Криму не можуть представляти Росію у ПАРЄ
17:21 25.10.2019
Глава "КрымSOS" награждена премией
17:01 25.10.2019
Розстрільні списки змусили священників ПЦУ залишити Крим і Донбас — Епіфаній
14:01 25.10.2019
Президент Ліги професійного боксу: поки Росія окупує Крим і в Донбас, ми не вправі брати участь у конгресі в Петербурзі
11:15 25.10.2019
Наша відповідь РФ: Крим має лише один статус – український
11:01 25.10.2019
"Обманюють себе": в Росії озвучили умову для переговорів з Україною щодо Криму
10:15 25.10.2019
Вільне судноплавство в Азов мають забезпечити міжнародні морські сили — екс-командувач НАТО у Європі
09:15 25.10.2019
Генсек НАТО назвав анексію Криму гібридною тактикою РФ
08:01 25.10.2019
"Кримська" справа на $1,3 мільярда: Ощадбанк виграв у Росії апеляцію
07:30 25.10.2019
Азов-2019: якщо ми хочемо чогось добитися — треба лякати, треба перехопити ініціативу
20:10 24.10.2019
«Абсолютно нахабно»: в МЗС України відреагували на пропозицію Кремля визнати анексію Криму
15:30 24.10.2019
Оккупанты заявляют, что "кругосветка" парусников стартует под флагом Крыма
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:41 25.10.2019
Грузия и Румыния договорились о регулярном контейнерном сообщении
14:21 25.10.2019
Два військові кораблі НАТО увійшли в порт Батумі в Грузії
21:00 24.10.2019
ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
14:45 24.10.2019
Грузия на 7 месте среди 190 стран мира в рейтинге простоты ведения бизнеса
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 25.10.2019
Суд Амстердама заарештував акцій компанії, яка будує «Турецький потік»
18:41 25.10.2019
Росія готова сприяти виконанню "Мінська" з боку ОРДЛО - Лавров
16:21 25.10.2019
Російська військова поліція продовжує прибувати до Сирії в рамках угоди з Туреччиною
10:45 25.10.2019
Бундестаг не підтримав зняття санкцій з Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
19:21 25.10.2019
Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
11:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію
08:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії – Столтенберг
Всі новини країни
Украина Украина
21:05 25.10.2019
35 літаків із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 24 жовтня
21:01 25.10.2019
Україна не повторюватиме заявку про ПДЧ в НАТО, бо не хоче "діяти методом папуги"
20:41 25.10.2019
Міністр культури розповів про шанси України повернути "скіфське золото"
20:21 25.10.2019
Новий раунд переговорів із Україною та Росією про транзит газу призначений на 28 жовтня – Єврокомісія
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд