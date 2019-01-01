Міністр культури розповів про шанси України повернути "скіфське золото"

20:41 25.10.2019   Крым

 Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський вважає, що в України високі шанси виграти "справу про скіфське золото", що розглядається в апеляційному суді Амстердама.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає УНН.

"Йде судовий процес. Ми в судовому процесі. На нашому боці правда. Тому я оцінюю як хороші (шанси - ред.) ... Ніколи не буває гладко в таких складних переговорах. Я вважаю, що коли правда на твоєму боці, ти повинен стояти до кінця. І ми будемо стояти до кінця", - сказав Бородянський.

Раніше повідомлялося, що музеї анексованого Криму надали до Апеляційного суду Амстердама додаткові докази по спору про "скіфське золото", пише видання.

Апеляційний суд Амстердама 16 липня не виніс остаточне рішення у "справі про скіфське золото". Згідно з тимчасовим рішенням, опублікованим на сайті суду, сторонам дали два місяці на надання додаткової інформації.

Нагадаємо, у вересні Україна подала клопотання про відвід судді апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу про "Скіфське золото" через можливу упередженість головуючого судді.



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