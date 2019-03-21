Новий раунд переговорів із Україною та Росією про транзит газу призначений на 28 жовтня – Єврокомісія

20:21 25.10.2019   Украина

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович головуватиме 28 жовтня на четвертому раунді тристоронніх газових переговорів з Росією та Україною, повідомив 25 жовтня офіційний сайт Єврокомісії.

Темою переговорів буде продовження довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року, передає Радіо Свобода.

 Сторони обговорять окремі аспекти потенційної угоди, серед яких тривалість майбутнього контракту. Росія прагне досягти домовленостей на рік, впродовж якого сподівається запустити «Північний потік-2», українська сторона наполягає на тривалому контракті. Попередня угода була укладена одразу на 10 років.

«Перед тристоронньою зустріччю віцепрезидент ЄС з питань енергетики Марош Шефчович проведе двосторонні переговори з обома сторонами, делегацією України на чолі з міністром енергетики Олексієм Оржелем та делегацією Росії на чолі з міністром енергетики Олександром Новаком. Також будуть присутні керівники «Нафтогазу» та «Газпрому», – ідеться в повідомленні.

«Я хочу розвинути конструктивний дух, який виник під час наших останніх переговорів, коли ми побачили зближення позицій із деяких питань», – цитує слова Шефчовича сайт Єврокомісії.

Попередні тристоронні переговори відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня 2019 року та 19 вересня 2019 року.

Як повідомлялося раніше, переговори 19 вересня «закінчилися раніше, ніж це було заплановано, причому закінчилися безрезультатно».

 



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