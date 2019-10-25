Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав пріоритети нового формату відносин з НАТО, який буде ухвалений найближчим часом.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", міністр озвучив їх під час спілкування із журналістами наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

За словами Загороднюка, сторона НАТО повідомила, що новий формат передбачає визначення пріоритетів.

Першим із них стане перехід української армії на натівські стандарти.

"Ми змінюємо структуру Генштабу, переглядається функціонал, переглядаються самі органи. Паралельно ми розроблюємо свої нові статути на базі STANAG (Стандарт НАТО, - ред.). Буде дорожня карта, план, після виконання якого ми можемо говорити, що досягли повної оперативної сумісності з Альянсом", - сказав Загороднюк.

Другий пріоритет, за словами міністра, система управління військовою кар’єрою та управління персоналом.

"Також – освіта, підготовка, в тому числі сержантсько-старшинського складу, та професійна військова освіта", - додав він.

Загороднюк також розповів, що є домовленість про те, що би прописати план досягнення сумісності з конкретними строками виконання. Водночас, ці терміни наразі ще не узгоджені.