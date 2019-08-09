Окружний суд Амстердама заарештував 100% акцій компанії South Stream Transport BV, яка відповідає за будівництво і управління газопроводом «Турецький потік».

Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, передає УНІАН.

«23 жовтня 2019 року Окружний суд Амстердама заарештував 100% акцій "Південного Потоку" (South Stream Transport BV), яка, до речі, відповідає за будівництво і управління «Турецьким Потоком», - написав Вітренко.

Він додав, що це було зроблено у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії «Газпрому» під час передачі цих акцій компанії «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, як судові виконавці почали заморожування активів «Газпрому» в Нідерландах за позовом «Нафтогазу».

Наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. в закордонних судах.

Процеси зі стягнення проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Довідка.

«Турецький потік» — проект безтранзитного експортного газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами. Перша нитка газопроводу буде призначена для турецького ринку, друга — для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки — 15,75 млрд куб. м газу в рік.

10 жовтня 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом «Турецький потік». Морська ділянка газопроводу реалізується компанією South Stream Transport B. V. (100-процентне дочірнє товариство ВАТ «Газпром»).

У «Газпромі» заявляли, що «Турецький потік» повинен стати єдиним маршрутом для поставок російського газу в країни ЄС, який дозволить "зняти ризики транзиту через Україну".