Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
|19:21 25.10.2019
|Турция
Туреччина близька до укладення угоди з Росією про купівлю винищувачів Су-35, а також про спільне виробництво деяких компонентів російських літаків.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише турецьке видання Daily Sabah з посиланням на джерела.
За даними видання, турецькі та російські офіційні особи обговорюють деталі продажу загалом 36 винищувачів Су-35. Також обговорюється можлива участь Туреччини в виробництві деяких компонентів винищувачів, включаючи високоточну зброю і боєприпаси.
Два місяці тому турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відвідав міжнародний авіасалон в Підмосков'ї, де йому продемонстрували новітнє покоління російських літаків-невидимок, винищувач Су-57, винищувачі Су-35, військовий вертоліт Ка-52 і транспортний вертоліт Мі-38.
Незабаром після візиту Ердогана глава російського державного виробника "Ростек" Сергій Чемезов заявив, що вони готові продавати російські військові літаки, якщо Анкара "висловить бажання".
Як відомо, у Туреччини почалися розбіжності з США та іншими союзниками по НАТО через купівлю російських ракетних систем С-400. США усунули Туреччину від програми своїх новітніх винищувачів F-35.
У НАТО кажуть, що С-400 буде несумісний з системами Альянсу. Туреччина у свою чергу заявляє, що С-400 не буде інтегрована в системи НАТО, і не становитиме загрози для Альянсу, і відмовилася відступити від угоди.
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