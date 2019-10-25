Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ

19:21 25.10.2019   Турция

Туреччина близька до укладення угоди з Росією про купівлю винищувачів Су-35, а також про спільне виробництво деяких компонентів російських літаків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише турецьке видання Daily Sabah з посиланням на джерела.

За даними видання, турецькі та російські офіційні особи обговорюють деталі продажу загалом 36 винищувачів Су-35. Також обговорюється можлива участь Туреччини в виробництві деяких компонентів винищувачів, включаючи високоточну зброю і боєприпаси.

Два місяці тому турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відвідав міжнародний авіасалон в Підмосков'ї, де йому продемонстрували новітнє покоління російських літаків-невидимок, винищувач Су-57, винищувачі Су-35, військовий вертоліт Ка-52 і транспортний вертоліт Мі-38.

Незабаром після візиту Ердогана глава російського державного виробника "Ростек" Сергій Чемезов заявив, що вони готові продавати російські військові літаки, якщо Анкара "висловить бажання".

Як відомо, у Туреччини почалися розбіжності з США та іншими союзниками по НАТО через купівлю російських ракетних систем С-400. США усунули Туреччину від програми своїх новітніх винищувачів F-35.

У НАТО кажуть, що С-400 буде несумісний з системами Альянсу. Туреччина у свою чергу заявляє, що С-400 не буде інтегрована в системи НАТО, і не становитиме загрози для Альянсу, і відмовилася відступити від угоди.



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:41 25.10.2019
Грузия и Румыния договорились о регулярном контейнерном сообщении
14:21 25.10.2019
Два військові кораблі НАТО увійшли в порт Батумі в Грузії
21:00 24.10.2019
ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
14:45 24.10.2019
Грузия на 7 месте среди 190 стран мира в рейтинге простоты ведения бизнеса
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 25.10.2019
Суд Амстердама заарештував акцій компанії, яка будує «Турецький потік»
18:41 25.10.2019
Росія готова сприяти виконанню "Мінська" з боку ОРДЛО - Лавров
16:21 25.10.2019
Російська військова поліція продовжує прибувати до Сирії в рамках угоди з Туреччиною
10:45 25.10.2019
Бундестаг не підтримав зняття санкцій з Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
19:21 25.10.2019
Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
11:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію
08:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії – Столтенберг
Всі новини країни
Украина Украина
21:05 25.10.2019
35 літаків із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 24 жовтня
21:01 25.10.2019
Україна не повторюватиме заявку про ПДЧ в НАТО, бо не хоче "діяти методом папуги"
20:41 25.10.2019
Міністр культури розповів про шанси України повернути "скіфське золото"
20:21 25.10.2019
Новий раунд переговорів із Україною та Росією про транзит газу призначений на 28 жовтня – Єврокомісія
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд