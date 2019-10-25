Туреччина близька до укладення угоди з Росією про купівлю винищувачів Су-35, а також про спільне виробництво деяких компонентів російських літаків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише турецьке видання Daily Sabah з посиланням на джерела.

За даними видання, турецькі та російські офіційні особи обговорюють деталі продажу загалом 36 винищувачів Су-35. Також обговорюється можлива участь Туреччини в виробництві деяких компонентів винищувачів, включаючи високоточну зброю і боєприпаси.

Два місяці тому турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відвідав міжнародний авіасалон в Підмосков'ї, де йому продемонстрували новітнє покоління російських літаків-невидимок, винищувач Су-57, винищувачі Су-35, військовий вертоліт Ка-52 і транспортний вертоліт Мі-38.

Незабаром після візиту Ердогана глава російського державного виробника "Ростек" Сергій Чемезов заявив, що вони готові продавати російські військові літаки, якщо Анкара "висловить бажання".

Як відомо, у Туреччини почалися розбіжності з США та іншими союзниками по НАТО через купівлю російських ракетних систем С-400. США усунули Туреччину від програми своїх новітніх винищувачів F-35.

У НАТО кажуть, що С-400 буде несумісний з системами Альянсу. Туреччина у свою чергу заявляє, що С-400 не буде інтегрована в системи НАТО, і не становитиме загрози для Альянсу, і відмовилася відступити від угоди.