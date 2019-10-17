Загороднюк запропонував Столтенбергу зробити співпрацю України з НАТО більш практичною

19:01 25.10.2019   Украина

Міністр оборони України Андрій Загороднюк запропонував генеральному секретарю Організації Північноаталантичного договору Єнсу Столтенбергу перевести співпрацю України з Альянсом в більш практичну площину.

 Як сказано на сайті Міноборони України, сьогодні в рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі глава українського оборонного відомства взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан, передає УНІАН.

Зокрема, під час короткої, але змістовної бесіди з Столтенбергом, міністр оборони розповів про стан реформування Міноборони та Збройних сил України. Загороднюк наголосив, що вступ до НАТО залишається ключовим пріоритетом військового відомства України.

Також йшлося про поточну ситуацію на сході України та Азово-Чорноморському регіоні. При цьому, Загороднюк вніс пропозицію щодо переведення формату співпраці в більш практичну площину.

Як заявив Загороднюк у соціальній мережі Facebook, він розповів генсеку НАТО про пріоритети та бажання України зробити формат співпраці більш практичним, зокрема, у питаннях підтримки українського військово-морського флоту та допомоги у модернізації Збройних сил. Він наголосив, що «наступного тижня зможемо продовжити спілкування під час офіційного візиту представників Північноатлантичної ради в Україну».

«Щиро дякую нашим іноземним партнерам за принциповість і послідовність. Переконаний, що наше співробітництво буде розширене не лише у політичному вимірі, але й у практичній площині. Ми для цього докладемо всіх необхідних зусиль», - наголосив Загороднюк.

Також міністр оборони зазначив, що досягнення військових критеріїв членства в Альянсі і збільшення кількості підрозділів ЗСУ, спроможних виконувати спільні операції з арміями держав-членів НАТО, лишається незмінним пріоритетом роботи Міноборони. Крім того, керівник вітчизняного оборонного відомства провів важливі двосторонні зустрічі зі своїми іноземними колегами з Франції, Італії, Грузії та Швеції.

У Міноборони наголосили, що перша закордонна робоча поїздка міністра оборони України відбулася саме до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, що є знаковою подією. 



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