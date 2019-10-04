Росія готова сприяти виконанню "Мінська" з боку ОРДЛО - Лавров

18:41 25.10.2019   Россия

РФ налаштована "всіляко сприяти" врегулювання ситуації на сході України на підставі Мінських угод.

Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з главою МЗС Норвегії Іні Еріксен Серейде, передає Укрінформ.

"Ми сподіваємося, що ситуацію на сході України все-таки вдасться врегулювати на основі Мінських домовленостей. Ми чуємо регулярні підтвердження з боку Президента (України Володимира - ред.) Зеленського про те, що він хоче це зробити. Будемо сподіватися, що у нього вийде. Ми готові всіляко сприяти виконанню цих домовленостей по лінії Донецька і Луганська", - сказав Лавров.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня Україна на Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську заявила про вимогу повністю припинити вогонь на Донбасі і розпустити "Л/ДНР". Причому, як зазначила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, ці умови повинні бути виконані перед реалізацією політичної частини "Мінська".

"Українська сторона підкреслила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод можливо тільки за умови виконання наступних пунктів: розпуск квазіугруповань "Л/ДНР", повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю над непідконтрольним Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і мінськими угодами", - зазначила Оліфер.

У свою чергу, в РФ заявили, що вимога України про розпуск самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" була несподіваною.



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