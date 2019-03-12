Україна шукатиме партнерів для посилення Ради Європи, що важливо для демократії та забезпечення прав людини в регіоні.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у ході зустрічі зі спікером Риксдагу, парламенту Швеції, Андреасом Норленом, передає УНН із посиланням на інформаційне управління Апарату ВРУ.

Так, очільники парламентів обмінялися думками щодо ситуації з поверненням російської делегації до ПАРЄ.

"Для нас незрозуміла ситуація, пов’язана з поверненням делегації Російської Федерації, яка не виконує своїх зобов'язань. Прикрою є і ситуація з повноваженнями української делегації. Це не відповідає нормам та базовим принципам роботи Ради Європи, як не відповідає і її нормативним базисам. Ми шукатимемо партнерів, щоб посилювати Раду Європи, тому що це дійсно важливо для демократії і дотримання прав людини на території всієї Європи. Але так само потрібно враховувати аспекти територіальної цілісності та захисту національних інтересів", - зазначив Разумков.

Спікер парламенту підкреслив: надзвичайно важливо, щоб люди розуміли і пам’ятали, що відбувається на Сході України.

"Сподіваюся, що людей і держав з гарною пам’яттю у Раді Європи ставатиме все більше", - додав він.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи через скасування права накладати дієві санкції на держави-члени, які системно нехтують правами людини і через застосування подвійних стандартів при ухваленні рішень.