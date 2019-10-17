Заступник голови ВР: "депутати" з окупованого Криму не можуть представляти Росію у ПАРЄ
|18:01 25.10.2019
|Крым
Псевдодепутати з окупованого Криму не можуть представляти Росію в ПАРЄ.
Про це заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк під час участі парламентської делегації України на чолі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим у Європейській конференції країн - членів Ради Європи, передає УНН з посиланням на інформаційне управління Апарату ВРУ.
"Визнаючи авторитет і неупередженість Венеційської Комісії, Україна очікує на її професійний і справедливий висновок щодо того, що країну-агресора в Парламентській Асамблеї Ради Європи не можуть представляти псевдо-депутати від Російської Федерації з Криму - з нашого українського Криму", - наголосила Кондратюк під час зустрічі з президентом Венеційської Комісії Джанні Букіккіо.
При цьому в прес-службі Ради повідомили, що тема українського Криму, зокрема порушення Російською Федерацією прав людини на анексованій нею території України, була однією з головних під час участі парламентської делегації Україн у Європейській конференції країн - членів Ради Європи.
За словами Кондратюк, Рада Європи і ПАРЄ мають повернути собі вплив на національні парламенти, які не дотримуються високих стандартів цих інституцій, зокрема на Російську Федерацію. Вона закликала Раду Європи здійснювати прискіпливий моніторинг та жорстко реагувати на порушення прав та свобод людини, демократії, нівелювання принципів верховенства права і у самій Росії.
На переконання віце-спікерки, політика санкцій щодо РФ має бути жорсткою і незмінною, аж до повного відновлення територіальної цілісності України та дотримання Росією високих стандартів Ради Європи.
Нагадаємо, Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи через скасування права накладати дієві санкції на держави-члени, які системно нехтують правами людини і через застосування подвійних стандартів при ухваленні рішень.
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