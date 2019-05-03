Грузия и Румыния договорились о регулярном контейнерном сообщении

17:41 25.10.2019   Грузия

Грузия и Румыния договорились о прямом регулярном контейнерном сообщении между портами Батуми и Констанца.

По информации АО «Грузинская железная дорога», по инициативе грузинской стороны 24 октября было оформлено соответствующее трехстороннее соглашение между дочерней компанией ГЖД «GR логистика и терминалы», «Азербайджанским Каспийским морским судоходством» и румынской компанией «Грампет» (GRAMPET), передает Грузия Online.

Меморандум предусматривает установление фидерного сообщения на Черном море, и в его рамках между Батуми и Констанцей будет ходить контейнерное судно. Упрощенная процедура перевозки сократит время в пути и повысит объемы грузовых перевозок в этом транспортном коридоре, заявляют в АО «Грузинская железная дорога».

Фидерная система перевозок – использование судоходными компаниями небольших судов для транспортировки грузов, в том числе в контейнерах, с целью их концентрации в грузовых центрах (крупных портах) или вывоза грузов небольшими отправками из данных центров. Фидерная система пере­возок в процессе доставки грузов интегрирует различные виды транспорта и, прежде всего морской и речной и обслуживает направления на коротких и средних расстояниях с мелкопартионными потоками грузов, которые посту­пают из множества мелких пунктов и слабо оборудованных портов в крупные морские порты с целью их накопления для последующей отправки на линей­ных судах. Данная система обеспечивает также вывоз водным путем грузов мелкими партиями из грузовых центров (портов) на небольших судах в мел­ководные морские и речные порты. Фидерная система перевозок применяется, прежде всего, судоходными компаниями для концентрации и вывоза генеральных грузов, особенно перевозимых морским транспортом в контейнерах на регулярных судоходных линиях.Грузия и Румыния договорились о прямом регулярном контейнерном сообщении между портами Батуми и Констанца.

По информации АО «Грузинская железная дорога», по инициативе грузинской стороны 24 октября было оформлено соответствующее трехстороннее соглашение между дочерней компанией ГЖД «GR логистика и терминалы», «Азербайджанским Каспийским морским судоходством» и румынской компанией «Грампет» (GRAMPET).

Меморандум предусматривает установление фидерного сообщения на Черном море, и в его рамках между Батуми и Констанцей будет ходить контейнерное судно. Упрощенная процедура перевозки сократит время в пути и повысит объемы грузовых перевозок в этом транспортном коридоре, заявляют в АО «Грузинская железная дорога».

Фидерная система перевозок – использование судоходными компаниями небольших судов для транспортировки грузов, в том числе в контейнерах, с целью их концентрации в грузовых центрах (крупных портах) или вывоза грузов небольшими отправками из данных центров. Фидерная система пере­возок в процессе доставки грузов интегрирует различные виды транспорта и, прежде всего морской и речной и обслуживает направления на коротких и средних расстояниях с мелкопартионными потоками грузов, которые посту­пают из множества мелких пунктов и слабо оборудованных портов в крупные морские порты с целью их накопления для последующей отправки на линей­ных судах. Данная система обеспечивает также вывоз водным путем грузов мелкими партиями из грузовых центров (портов) на небольших судах в мел­ководные морские и речные порты. Фидерная система перевозок применяется, прежде всего, судоходными компаниями для концентрации и вывоза генеральных грузов, особенно перевозимых морским транспортом в контейнерах на регулярных судоходных линиях.



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