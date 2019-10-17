Глава "КрымSOS" награждена премией
|17:21 25.10.2019
|Крым
Глава правления правозащитной организации «КрымSOS», Тамила Ташева удостоена польской премии имени Сержиу Виейры ди Меллу, занимавшего пост главы Верховного комиссара по правам человека ООН в 2002-2003 годах.
Как сообщается на сайте организации, церемония вручения премии прошла в Кракове, где Ташева рассказала о фактах нарушения прав человека в аннексированном Крыму, передает QHA.
Правозащитница отметила, что в России и на оккупированном полуострове всех инакомыслящих людей называют либо террористами, либо экстремистами, а число задержанных и арестованных в Крыму так много, что «имена людей, судьбы людей превратились просто в сухую статистику».
В своем выступлении она рассказала о пропавшем без вести крымском татарине Эрвине Ибрагимове, незаконно удерживаемом фигуранте «дела Хизб ут-Тахрир» Сервере Мустафаеве и благотворительной организации «Бизим баллар» («Наши дети»), которая за счет пожертвований обычных людей предоставляет финансовую помощь детям крымских татар, чьи отцы стали политическими узниками.
12 сентября Тамила Ташева, дочь узника Кремля Элеонора Бекирова, адвокат Алексей Ладин провели пресс-конференцию «Узник Кремля Эдем Бекиров на свободе», где рассказали об истории задержания, условиях содержания в крымском СИЗО и освобождении политзаключенного.
Ташева балотировалась в Верховную Раду Украины от партии Святослава Вакарчука «Голос». Она №26 в списке политсилы, однако такая позиция не позволила ей пройти в парламент.
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