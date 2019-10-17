Розстрільні списки змусили священників ПЦУ залишити Крим і Донбас — Епіфаній
|17:01 25.10.2019
|Крым
Російська окупаційна влада на Донбасі та Кримському півострові докладає всіляких зусиль для того, аби позбавити Православну Церкву України можливості проводити богослужіння, залякуючи священників і віруючих, а також позбавляючи їх приміщень.
Про це йшлося під час зустрічей Предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія з представниками американської влади, що відбулися цього тижня.
"Ми говорили про наші успіхи, яких досягли впродовж останніх років як Церква. Крім того, ми говорили про ті внутрішні і зовнішні виклики, які зараз існують, особливо в окупованому Криму і на Донбасі", - розповів митрополит у інтерв’ю Укрінформу.
При цьому він конкретизував, що в Криму відкрито намагаються забрати приміщення Кафедрального собору і єпархіального управління. "Я особисто спілкуюся з Владикою Климентом, Архієпископом Кримським. Учора він повідомив, що прийшли нові судові рішення, і до 11 листопада він повинен залишити та передати приміщення. Крім того, подібні спроби відбуваються в Сімферополі, в інших містах окупованого півострова, де наші громади звершують богослужіння", - повідомив митрополит.
На окупованій території Донецької і Луганської областей, за його словами, створилася більш складна ситуація. "Там не дозволено навіть офіційно звершувати богослужіння. І наші священнослужителі були змушені покинути цю територію, бо вони були свого часу внесені навіть в розстрільні списки", - підкреслив він.
Епіфаній також розповів про смерть священнослужителя ПЦУ при переході лінії розмежування: "У нього не витримало здоров'я, і він упокоївся прямо там, на тому місці".
За його словами, переслідування спрямовані й проти віруючих. "Їм перешкоджають, не дозволяють, і вони змушені звершувати богослужіння підпільно або взагалі не збираються громадою у святкові дні", - зауважив митрополит Епіфаній.
У цьому зв'язку він поінформував, що ПЦУ звертається до всіх, "щоби якимось чином дипломатично можна було вплинути на Російську Федерацію, щоби вони не порушували так жорстко права наших віруючих".
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