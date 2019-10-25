На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
|16:41 25.10.2019
|Греция
Влада муніципалітету Волві, розташованого на схід від Салонік на півночі Греції, застерегла десятки жителів від споживання водопровідної води після виявлення високого рівня урану в одній зі свердловин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
50 жителям Мікрокомі, села в муніципалітеті Волві, було рекомендовано протягом невизначеного періоду використовувати бутильовану воду, оскільки тривають перевірки свердловини, в якій виявили радіоактивну речовину, та інших об'єктів в цьому районі.
"Ми оглядаємо інші свердловини в цьому районі і перебуваємо в постійному контакті з органами охорони здоров'я", - сказав мер Волві Діамантіс Ліамас.
"Якщо ми не знайдемо рішення, то будемо транспортувати воду в Мікрокомі по трубі з сусіднього села", - сказав він.
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