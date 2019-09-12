Російська військова поліція продовжує прибувати до Сирії в рамках угоди з Туреччиною

16:21 25.10.2019   Россия

Близько 300 військових поліцейських прибули до Сирії для патрулювання ділянки біля кордону з Туреччиною, заявляє 25 Міністерство оборони Росії.

Ці заходи були передбачені угодою між Кремлем і Анкарою щодо призупинення військової операції Туреччини в Сирії проти курдського ополчення, передає Радіо Свобода.

Як стверджують у російському міністерстві, військові поліцейські прибули з Чечні, а понад 20 броньованих автомобілів транспортували з Ростова-на-Дону до російської авіабази в Хмеймім на заході Сирії.

П’ятиденна пауза у військовій операції Туреччині, про яку з нею домовилися Сполучені Штати, добігла кінця 25 жовтня. Однак Росія та Туреччина зійшлися на тому, що російські та сирійські військові спостерігатимуть за відведенням сил курдського ополчення на 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону.

Російські військові поліцейські почали патрулювання 23 жовтня.

Туреччина 9 жовтня почала операцію проти курдських збройних загонів на півночі Сирії. У відповідь США запровадили про Анкари санкції, які скасувало після припинення військового вторгнення.

22 жовтня керівництво сирійських курдів повідомило, що вивело свої загони з 30-кілометрової зони біля кордону з Туреччиною. Це було однією з умов для того, щоб Туреччина припинила операцію.

Після її початку американські війська в Сирії залишили райони, прилеглі до турецького кордону, а в частину контрольованих курдами районів увійшли війська сирійського президента Башара Асада, підтримуваного Росією.



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