Главную туристическую магистраль Крыма собираются реконструировать
|16:01 25.10.2019
|Крым
В 2020 году в оккупированном Крыму собираются начать ремонт Южнобережного шоссе. Это одна из основных магистралей полуострова, связывающая Симферополь, Алушту, Ялту и Севастополь.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая протяженность дороги составляет около 160 км. Сегодня это единственная дорога, напрямую связывающая крымскую столицу и ЮБК. Еще на южный берег можно попасть через Севастополь и Судак, но эти объезды занимают гораздо больше времени.
На первом этапе, который планируют провести в 2020 – 21 годах, предполагается привести в порядок проезжую часть на участке от Алушты до Фороса, построить две транспортные развязки, а также отремонтировать тротуары и обустроить 30 пешеходных переходов, в том числе и надземных.
Работы на участке Алушта – Ялта предварительно оцениваются почти в 14 млрд рублей, а на участке от Ялты до Фороса – почти в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Еще около 15 млрд потребуется на реконструкцию горного участка трассы от Симферополя до Алушты. К нему приступят не ранее 2023 года, так как требуются сложные инженерные изыскания. Деньги будут выделены из федерального бюджета.
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