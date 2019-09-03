Российским специалистам, в том числе военным, будет гарантирован доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги Пентагона.

Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующий меморандум планируется подписать во время визита в Ереван главы МИД РФ Сергея Лаврова.

О завершении работы над меморандумом, который гарантирует российским специалистам доступ в находящиеся в Армении биолаборатории, «Ъ» рассказали знакомые с ходом переговоров источники с российской и армянской стороны. Документ, по их словам, планируется подписать во время намеченного на 10–11 ноября визита в Ереван главы МИД России Сергея Лаврова. «Договоренность принципиальная. Осталось согласовать штрихи»,— отметил один из собеседников.

Другой источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование. Он пояснил, что меморандум предусматривает сотрудничество двух стран в медико-биологической сфере. В числе тех, кто сможет посещать работающие в Армении биолаборатории, сообщил собеседник, специалисты Минздрава и Минобороны РФ.

В Москве с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам. В том числе потому, что финансирование их модернизации и оснащения шло через Пентагон. На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.

Российские дипломаты, а также военные неоднократно заявляли, что Москву настораживает «военная медико-биологическая активность» у границ РФ.

В Пентагоне все обвинения в тайных опытах отвергали и называли абсурдными. Грузинские власти в свою очередь заявляли, что в центре работают исключительно грузинские специалисты. При этом российская сторона в прошлом году отказалась от организованного НАТО посещения лаборатории под Тбилиси. В МИД России сослались на то, что программа визита в центр не предусматривала полноценной и качественной проверки того, что за работы там ведутся.