Корабли НАТО зайдут в порт Одессы — Кулеба
|15:21 25.10.2019
|Украина
Во время визита представителей Североатлантического совета в Украину четыре корабля НАТО зайдут в порт Одессы.
Об этом в интервью «Сегодня» сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает ATR.
«Зайдут четыре корабля НАТО в порт Одессы под это событие (визит Североатлантического совета). В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе, о российской агрессии против нашего государства», — сообщил он.
Ранее стало известно, что на следующей неделе в Верховной Раде Украины планируется выступление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Напомним, 23 октября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс увеличить размер военной помощи, оказываемой Украине.
«Я думаю, что мы расширим помощь, мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать», — заявил он.
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