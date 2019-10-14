В оккупированном Крыму отклонили жалобу на продление ареста фигурантам «бахчисарайского дела о «терроризме»

15:01 25.10.2019   Крым

«Верховный суд» оккупированного Крыма в пятницу, 25 октября, рассмотрел апелляционные жалобы на решение о продлении ареста двум из восьми фигурантов «бахчисарайского дела о так называемом терроризме» — Марлену Асанову и Мемету Белялову.

Как сообщает «Крымская солидарность», соответствующая жалоба была отклонена, передает ATR.

Заседание проходило в «Верховном суде» Крыма по видеоконференцсвязи из Ростова-на-Дону (РФ). Речь идет о продлении меры пресечения крымским татарам в августе этого года.

«Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на продление меры пресечения от 5 августа 2019 года завершилось. Это последнее продление меры пресечения, вынесенное Верховным судом Крыма, так как дело было передано в Южный военный окружной суд в городе Ростов-на-Дону. Всех фигурантов данного дела этапировали в Ростов», — прокомментировал адвокат Эмиль Курбединов.

«Это лишь формальность, потому что дело передано в Южный военный окружной суд. По причине этого суд не мог вынести иного решения, как оставить решение в силе, ведь все рухнуло бы по принципу домино», — отметил политзаключенный Марлен Асанов.

Как сообщалось раньше, восьмерых фигурантов «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) российские силовики 12 сентября этапировали из Крыма на территорию РФ. После этапирования крымских татар отправили в спецблоки.

Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекирьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Марлена Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время обысков 21 мая в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).



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