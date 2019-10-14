В мечеть с. Заречное Симферопольского района приехали с оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники карательных органов.

На этот раз опрос проводят с имамом мечети Асаном Бекировым. Это не первый визит силовиков в эту мечеть, сообщает Крымская солидарность.

Ранее, 5 июля 2019 года прихожане уже сообщали о «визите» силовиков.

«После пятничной молитвы все прихожане были задержаны, а с имамом на данный момент проводится беседа», - говорилось в сообщении «Крымской солидарности».