Два військові кораблі НАТО увійшли в порт Батумі в Грузії
|14:21 25.10.2019
|Грузия
Кораблі ITS VESUVIO (Італія) і TCG AMASRA (Туреччина) увійшли в Батумі після того, як порт покинув американський ракетний есмінець USS Porter.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на грузинський "Перший канал".
В рамках візиту заплановані спільні навчання за участю кораблів НАТО і берегової охорони Грузії.
Нагадаємо, 22 жовтня в грузинський порт Батумі зайшов ракетний есмінець Військово-морських сил США USS Porter.
Ще на цю тему:
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
15:15 18.09.2019
Тейлор: Агресія РФ перешкоджає вступу Грузії та Україниу НАТО
Тейлор: Агресія РФ перешкоджає вступу Грузії та Україниу НАТО
12:45 17.09.2019
NDI: Поддержка Евросоюзу в Грузии составляет 78%, НАТО - 71%
NDI: Поддержка Евросоюзу в Грузии составляет 78%, НАТО - 71%
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
16:00 10.09.2019
В октябре запланирован визит Атлантического совета в Грузию
В октябре запланирован визит Атлантического совета в Грузию
08:10 01.08.2019
Столтенберг приїде на початку жовтня в Тбілісі обговорювати питання безпеки в Чорному морі
Столтенберг приїде на початку жовтня в Тбілісі обговорювати питання безпеки в Чорному морі
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
14:55 14.06.2019
Москва обеспокоена поддержкой США вступления Грузии в НАТО
Москва обеспокоена поддержкой США вступления Грузии в НАТО
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение