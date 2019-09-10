Кораблі ITS VESUVIO (Італія) і TCG AMASRA (Туреччина) увійшли в Батумі після того, як порт покинув американський ракетний есмінець USS Porter.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на грузинський "Перший канал".

В рамках візиту заплановані спільні навчання за участю кораблів НАТО і берегової охорони Грузії.

Нагадаємо, 22 жовтня в грузинський порт Батумі зайшов ракетний есмінець Військово-морських сил США USS Porter.