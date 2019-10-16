У Канкуні (Мексика) на цьогорічному конгресі WBC стало відомо місце проведення 58-го конгресу WBC.



Право його проводити в 2020році довірили Санкт-Петербургу (РФ), передає Главком.



Президент Національної Ліги професійного боксу України, член ради WBC Михайло Зав'ялов відразу повідомив, що українська делегація не відвідає наступного конгрес.



«Поки у нас йде війна, поки Росія окупує Крим і в Донбас і у нас кожен день гинуть люди, ми не вправі брати участь у конгресі, який відбудеться в цьому чудовому місті. На жаль, Україна брати участь в конгресі в Санкт-Петербурзі не буде», - цитує Михайла Михайловича ProBoxing UA.