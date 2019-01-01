Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
|13:45 25.10.2019
|Азербайджан
Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец сентября превысили 50 миллиардов долларов.
Как передает SalamNews, об этом председатель ЦБА Эльман Рустамов сообщил на пресс-конференции.
По его словам, по сравнению с началом года, стратегические валютные резервы страны выросли на 11,7%.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.
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