Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец сентября превысили 50 миллиардов долларов.

Как передает SalamNews, об этом председатель ЦБА Эльман Рустамов сообщил на пресс-конференции.

По его словам, по сравнению с началом года, стратегические валютные резервы страны выросли на 11,7%.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.