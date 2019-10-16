Морская авиация оккупантов нанесла бомбовый удар по горным целям

13:30 25.10.2019   Крым

Истребители и бомбардировщики из состава Морской авиации и ПВО оккупационного флота атаковали командный пункт условного противника в горной местности.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

«По замыслу учения самолет-разведчик Су-24МР, выполняя задачи по ведению разведки, обнаружил командный пункт условного противника в горной местности. Для уничтожения «противника» в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270», – говорится в сообщении.

Экипажи в ходе учебно-тренировочных полетов выполнили нормативы по экстренному вылету, бомбометание по наземным целям в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук, отработали элементы сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника на различных высотах как одиночно, так и в составе пар.

Оккупанты израсходовали 12 авиабомб.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.



Ще на цю тему:

16:15 24.10.2019
Военный «Урал» и троллейбус столкнулись в оккупированном Севастополе / Фото
13:30 24.10.2019
Оккупанты хотят создать в Крыму спецполигон для испытания беспилотников
10:45 24.10.2019
Оборонные предприятия Крыма обещают интегрировать в крупнейшие российские корпорации
10:00 24.10.2019
В Крыму восстанавливают подземное хранилище ГСМ для армии оккупантов
08:15 24.10.2019
Феодосийский судоремонтный завод выбран единственным подрядчиком по ремонту судовых дизелей для ЧФ
20:01 23.10.2019
Малые ракетные корабли оккупантов вошли в Азовское море
13:01 23.10.2019
США отрепетировали бомбардировку аннексированного Крыма
08:30 22.10.2019
Малые ракетные корабли Каспийской флотилии РФ прошли Керченский пролив и вошли в Азовское море
07:59 19.10.2019
Порти Азовського моря: ескалація конфлікту в Керченській протоці, антикризові кроки та обережний оптимізм
17:45 18.10.2019
13-й судоремонтный завод в оккупированном Крыму может перейти в ОСК
15:15 17.10.2019
Оккупанты «Триумфами» громили авиацию условного противника
15:01 17.10.2019
Оккупационный флот провел стрельбы и учения по ПВО
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
08:45 24.10.2019
В Армении из-за забастовки парализовано железнодорожное сообщение - СМИ
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:21 25.10.2019
Два військові кораблі НАТО увійшли в порт Батумі в Грузії
21:00 24.10.2019
ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
14:45 24.10.2019
Грузия на 7 месте среди 190 стран мира в рейтинге простоты ведения бизнеса
16:45 22.10.2019
Грузія і Велика Британія підписали угоду про стратегічне партнерство
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 25.10.2019
Бундестаг не підтримав зняття санкцій з Росії
10:30 25.10.2019
ТАСС: экс-командующий Черноморским флотом возглавит Главный штаб ВМФ
20:20 24.10.2019
"Рыбинская верфь" передала Росгвардии два скоростных транспортно-десантных катера / Фото
19:20 24.10.2019
Универсальное дизельное топливо для ВС РФ прошло квалификационные испытания
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію
08:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії – Столтенберг
15:45 24.10.2019
Плавмастерская Балтийского флота вновь вышла в Средиземноморье / Фото
14:30 24.10.2019
Минобороны Турции: Необходимости в новой операции нет
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 25.10.2019
Президент Ліги професійного боксу: поки Росія окупує Крим і в Донбас, ми не вправі брати участь у конгресі в Петербурзі
13:30 25.10.2019
Морская авиация оккупантов нанесла бомбовый удар по горным целям
13:15 25.10.2019
В Крыму без медвытрезвителя нельзя – крымские эксперты-оккупанты
13:01 25.10.2019
Україна та Фінляндія планують поглиблювати співпрацю в енергоефективності
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд