Истребители и бомбардировщики из состава Морской авиации и ПВО оккупационного флота атаковали командный пункт условного противника в горной местности.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

«По замыслу учения самолет-разведчик Су-24МР, выполняя задачи по ведению разведки, обнаружил командный пункт условного противника в горной местности. Для уничтожения «противника» в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270», – говорится в сообщении.

Экипажи в ходе учебно-тренировочных полетов выполнили нормативы по экстренному вылету, бомбометание по наземным целям в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук, отработали элементы сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника на различных высотах как одиночно, так и в составе пар.

Оккупанты израсходовали 12 авиабомб.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.