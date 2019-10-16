Профильные эксперты в ходе тематического радио-эфира на «Спутнике в Крыму» пришли к общему мнению, что в Крыму необходимо восстановить систему медвытрезвителей.

Бывший начальник отдела МВД по руководству медвытрезвителями по Крыму, полковник в отставке Константин Коршунов считает, что «без медвытрезвителей в Крыму нельзя»: в оккупированном Крыму высокая смертность в состоянии алкогольного опьянения – зимой люди замерзают на улице, женщины «стали пить больше», «множество пьяных за рулем», передает Флот2017.

«Без медвытрезвителей в Крыму нельзя. Зимой люди замерзают на улицах, множество пьяных за рулем. Печально, что женщины стали пить больше. До ликвидации системы на полуострове работало 11 медвытрезвителей. В Керчи функционировал специализированный лечебно-трудовой профилакторий, который помогал в реабилитации хронических алкоголиков. 11% граждан бросали пить совсем», - констатировал полковник в отставке.

Ранее, в мае 2019 года законопроект о восстановлении системы медвытрезвителей в России был внесен в Госдуму, в октябре Совет Федераций поддержал проект закона. После принятия данного закона субъекты РФ смогут самостоятельно создавать медвытрезвители и управлять ими.

Оккупационный режим в Крыму также поддержал данный законопроект.