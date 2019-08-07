Україна та Фінляндія планують поглиблювати співпрацю в енергоефективності
|13:01 25.10.2019
|Украина
Україна та Фінляндія планують розширювати співпрацю в енергоефективності та енергетичній утилізації сміття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Зокрема, голова Держенергоефективності Сергій Савчук із новопризначеним послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне обговорили результативність та можливість розширення співпраці України і Фінляндії у "чистій" енергетиці, енергоефективності та енергетичній утилізації сміття.
Так, у 2017 році було засновано Фінсько-український трастовий фонд. Він надає технічну допомогу українським органам влади та бізнесу у підготовці якісних техніко-економічних обґрунтувань для "зелених" проектів, що у свою чергу сприятиме залученню інвестицій для реалізації проектів.
"Зважаючи на продуктивність співпраці України та Фінляндії, сторони розглянули можливості розширити партнерство, зокрема, у таких напрямах: виробництво рідкого біопалива; енергетична утилізація сміття; впровадження енергосервісу; реалізація проектів із заміщення газу", - сказано у повідомленні.
До того ж країни хочуть поглиблювати співпрацю щодо скорочення викидів СО2 завдяки стимулюванню промислових підприємств до енергоефективності; створення в Україні нових фінансових механізмів реалізації "зелених" проектів та залучення фінських фондів та компаній до участі у створенні Фонду зелених інвестицій.
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