Столтенберг виступить у Верховній раді

12:30 25.10.2019   Украина

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить у Верховній раді в рамках візиту Північноатлантичної ради до України.

Про це розповів віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у інтерв'ю виданню РБК-Україна.

Крім того, відбудеться засідання української Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції, в якому візьме участь заступниця генсекретаря НАТО з питань політичних питань та політики та безпеки, посол Беттіна Каденбах. Також Північноатлантична рада проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленський.

"Північноатлантична рада під час візиту матиме дуже насичений порядок денний. Буде і зустріч з Президентом Володимиром Зеленським, і виступ Генерального секретаря НАТО в українському парламенті. Відбудеться також і засідання Комісії Україна-НАТО. Буде максимальна кількість зустрічей", - повідомив він.

Нагадаємо, НАТО закликало країни альянсу розширити військову допомогу Україні. За словами Столтенберга, НАТО підтримує кроки щодо виконання мінських угод і бачить прогрес в цьому процесі.

Зазначимо, північноатлантична рада НАТО під головуванням генсекретаря Альянсу Йенса Столтенберга відвідає Україну 30-31 жовтня. В рамках візиту представники Альянсу побувають в Одесі та Києві.



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