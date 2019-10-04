Кольченко здійснив першу закордонну поїздку після звільнення з РФ

12:01 25.10.2019   Крым

Звільнений з-за грат у Росії Олександр Кольченко відвідав чеську столицю Прагу, це стало першою його подорожжю за кордон "у статусі вільної людини".

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані посольства України у Чехії.

"Сьогодні (24 жовтня - ред.) до посольства завітав особливий гість - Олександр Кольченко. Це його перша подорож за кордон, як він каже, "у статусі вільної людини". Та й взагалі за кордоном він вперше (перебування в тюрмі в Росії звичайно ж не рахується)", - повідомили у посольстві у Facebook.

В українському диппредставництві відзначили також, що домовилися з Олександром організувати невдовзі ширшу зустріч з українцями Чехії та всіма, хто підтримував його всі роки російського ув’язнення.

Нагадаємо, 7 вересня Кольченко став одним з тих українців, який було звільнено з-за грат у РФ у межах обміну.



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