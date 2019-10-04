Кольченко здійснив першу закордонну поїздку після звільнення з РФ
|12:01 25.10.2019
|Крым
Звільнений з-за грат у Росії Олександр Кольченко відвідав чеську столицю Прагу, це стало першою його подорожжю за кордон "у статусі вільної людини".
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані посольства України у Чехії.
"Сьогодні (24 жовтня - ред.) до посольства завітав особливий гість - Олександр Кольченко. Це його перша подорож за кордон, як він каже, "у статусі вільної людини". Та й взагалі за кордоном він вперше (перебування в тюрмі в Росії звичайно ж не рахується)", - повідомили у посольстві у Facebook.
В українському диппредставництві відзначили також, що домовилися з Олександром організувати невдовзі ширшу зустріч з українцями Чехії та всіма, хто підтримував його всі роки російського ув’язнення.
Нагадаємо, 7 вересня Кольченко став одним з тих українців, який було звільнено з-за грат у РФ у межах обміну.
Ще на цю тему:
Україна обміняла медійних політв'язнів, але в полоні РФ залишаються сотні українців – Сенцов
Сенцов створює громадську організацію
Адвокат: Для політв’язня Дудки 14 років колонії - смертний вирок
Засуджених у Криму Бессарабова та Дудку знайшли в московському СІЗО
Сенцов дав свідчення місії ООН про свій арешт та ув’язнення в Росії
Денісова просить Москалькову з’ясувати, де перебувають т.з. "кримськи диверсанти" Дудка і Бессарабов
У Європарламенті відклали церемонію вручення Сенцову премії Сахарова