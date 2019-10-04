ТАСС: экс-командующий Черноморским флотом возглавит Главный штаб ВМФ
|10:30 25.10.2019
|Россия
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко займет пост начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны.
«Главный штаб ВМФ возглавит адмирал Александр Витко, на этом посту он заменит вице-адмирала Андрея Воложинского. Как ожидается, назначение состоится в ноябре текущего года. Все необходимые для этого документы подготовлены»,— сказал источник.
Главный штаб ВМФ отказался комментировать эту информацию.
Александр Витко закончил Высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. Черноморским флотом господин Витко командовал с 2013 по 2018 год, с 2018-го он занимает пост заместителя главнокомандующего ВМФ.
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