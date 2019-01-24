Станом на жовтень 2019 року в провадженні Європейського суду з прав людини перебуває понад 5000 індивідуальних заяв, поданих фізичними та юридичними особами, пов’язаних з анексією Криму та збройною агресією Російської Федерації на Донбасі.

Про це у відповідь на запит УНН повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції України.

“Щодо кількості позовів, поданих фізичними та юридичними особами... станом на жовтень 2019 року в провадженні ЄСПЛ перебуває понад 5000 індивідуальних заяв, пов’язаних з анексією АРК та збройною агресією Російської Федерації на Донбасі. Вказані справи подано в основному проти двох держав — України та Російської Федерації”, — повідомили у міністерстві, посилаючись на дані ЄСПЛ.

Окрім того, у Мін’юсті зазначили, що протягом 2014-2015 років урядом України було подано до ЄСПЛ декілька міждержавних заяв проти Російської Федерації щодо порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.

“Станом на 22 жовтня 2019 року у провадженні ЄСПЛ знаходиться 5 міждержавних справ України проти Російської Федерації”, — зазначили в пресслужбі.

Повідомляється, що зазначені справи це:

“Україна проти Росії” за № 20958/14 щодо тимчасово окупованої території АР Крим;

“Україна проти Росії (ІІ)” за № 43800/14 щодо фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт та дітей-інвалідів та їх незаконного переміщення на територію Росії;

“Україна проти Росії” за № 8019/16 щодо подій на Донбасі;

“Україна проти Росії” за № 38334/18 стосовно масових та систематичних порушеннях прав українських громадян, які незаконно утримуються та переслідуються на тимчасово окупованій території АР Крим та території РФ;

“Україна проти Росії (VIII)” за № 55855/18 щодо військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яких було захоплено у полон 25 листопада 2018 року в результаті нападу прикордонних катерів ФСБ РФ у районі Керченської протоки.

Водночас у Мін’юсті зазначили, що забезпечення представництва та захист інтересів суб’єктів господарювання — фізичних та юридичних осіб, підприємств, у тому числі і державних не належить до компетенції Міністерства.