Наша відповідь РФ: Крим має лише один статус – український
|11:15 25.10.2019
|Крым
У Кремлі висунули чергову знущальницьку умову: визнаєте "законною" анексію Криму – вирішимо давній морський спір. Як повинна діяти Україна?
Укрінформу відповідають: Борис Бабін, професор, юрист-міжнародник, науковий консультант адвокатського об'єднання “Barristers”:
– У практичному плані Україні слід припинити практику виконання невигідних для неї угод з РФ щодо режиму користування Азовом, зокрема щорічного підписання "рибних" протоколів, визначити найбільш раціональний механізм офіційного припинення їх дії. На законодавчому рівні слід запровадити на Азові вимоги Конвенції ООН з морського права та законодавчо забезпечити їх виконання. У такому випадку фактично державного кордону з РФ на Азові майже не буде, бо ми там відділені від самої акваторії РФ окупованими нею водами біля Криму та Новоазовську. А там не відділені – кордон буде на 12 миль в море від прибережних вихідних ліній, про які Україна повідомила ООН ще у 1992 році. І для встановлення 12 миль ніякої згоди РФ звісно непотрібно.
Щодо дипломатичного виміру слід про нашу послідовність у визначенні статусу Азова згідно міжнародного морського права повідомити як ООН та Міжнародну морську організацію, так й закордонних партнерів. Також ми маємо бути готовими невідкладно та якісно реагувати на провокації РФ на азові у міжнародних трибуналах та арбітражах.
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