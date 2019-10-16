"Обманюють себе": в Росії озвучили умову для переговорів з Україною щодо Криму
|11:01 25.10.2019
|Крым
У Росії заявили, що переговори з Україною щодо Криму можливі тільки в тому разі, якщо в їхню основу ляже бажання Києва визнати "російський статус" півострова.
Про це сказав член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков, передає "РИА Новости", передає OBOZREVATEL.
Йому не сподобалася заява нашого МЗС про готовність до переговорів у будь-якому форматі для відновлення суверенітету України над анексованим Кримом. Цеков заявив, що такі висловлювання – "не більш ніж штампи".
"Подібними формулюваннями вони обманюють себе, бо в глибині душі розуміють, що Крим ніколи не повернеться до їхнього складу", – вважає сенатор.
"Насправді, їм варто проводити переговори щодо того, що треба робити Україні, аби визнати Крим російським і зняти всі перепони для вибудовування нормальної роботи з РФ у всіх сферах життєдіяльності", – зазначив Цеков.
Він додав, що Україні "час змиритися" з анексією півострова.
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