Вільне судноплавство в Азов мають забезпечити міжнародні морські сили — екс-командувач НАТО у Європі

10:15 25.10.2019   Крым

Вільний прохід суден до Азовського моря повинні забезпечувати міжнародні морські сили, бо Україна сама не впорається з цим, вважає командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2013-2016 роках Філіп Брідлав.

Про це Брідлав заявив у інтерв’ю hromadske.

«Чому ми чекаємо, що українці мають впоратися з цим самостійно? У великих держав є потужні сили на морі, і частина їхньої місії — забезпечувати свободу навігації у міжнародних водах», — зазначив він.

Генерал заявив, що НАТО розглядає Азовське море як міжнародні води, де Україна має порти, зокрема Маріуполь, від яких залежить торгівля.

«Один з ваших урядовців сказав, що треба звернути увагу на те, що в Чорному морі, біля Керчі та в інших місцях, постійно мають бути міжнародні морські сили. Це дійсно так, адже ми всі зацікавлені в тому, щоб ви могли вільно пересуватися в цих водах, вести торгівлю з усім світом. Бо від цього залежить фінансове благополуччя вашої країни», — сказав Брідлав.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року російські кораблі обстріляли та захопили два українських катери та буксир, разом з якими полонили 24 моряків.

Моряки повернулися додому лише 7 вересня 2019 року під час обміну ув’язненими з Росією.

Ще до початку російської збройної агресії проти України більшу частину узбережжя Азовського моря і судноплавний фарватер у Керченській протоці контролювала Україна.

У вересні 2003-го Росія почала насипати в Керченській протоці дамбу від свого берега до українського острова Тузла. За два місяці президент України Леонід Кучма підписав з президентом Росії Володимиром Путіним Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Цим договором Азовське море та Керченська протока оголошені «історично внутрішніми водами», де судна та військові кораблі під прапорами України та Росії користуються свободою судноплавства. Фактично підписання цієї угоди стало задоволенням вимог Москви. Розділення Азовського моря і Керченської протоки державними кордонами, на чому наполягала Україна, не відбулося. Тому норми міжнародного морського права в Азовському морі сьогодні не діють.

25 жовтня Європарламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Окрім того, проект пропонує призначити «спецпосланця по Криму і Донбасу», який буде займатись станом справ у регіоні.



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