WP: США планують відновити торговельні привілеї для України

07:02 25.10.2019   Украина

 Представник США на торговельних переговорах Роберт Лайтхайзер в кінці серпня відкликав свою рекомендацію відновити низку торгових привілеїв щодо України. Тепер вашингтонська адміністрація планує вже в цьому місяці їх все-таки надати.

Про це написала газета The Washington Post з посиланням на свої джерела, повідомляє УНН.

Лайтхайзер, за їхніми відомостями, прийняв дане рішення після того, як Джон Болтон, який обіймав на той момент пост помічника президента з нацбезпеки, попередив його, що американський лідер Дональд Трамп, ймовірно, буде проти будь-яких заходів, які будуть вигідні українському уряду.

Паралельно з цим Білий дім тоді призупинив виділення Україні військової допомоги на суму в 391 млн доларів. Як зазначило видання, на даний момент неясно, чи звертався Болтон до Лайтхайзера за дорученням Трампа, а також чи був глава держави в курсі цієї розмови.

"Його (рішення про надання торгових привілеїв) відкликали незадовго до того, як воно повинно було лягти на стіл президенту, - повідомило джерело газети. - Болтон звернувся до Лайтхайзеру, щоб заблокувати його".

Інше джерело розповіло виданню, що документи з приводу торгововельного статусу України і двох інших країн кілька тижнів перебували на розгляді Білого дому в рамках встановленого правилами "процесу огляду".

За даними видання, президент хоче "повної ліквідації" Глобальної торговельної програми. Йдеться про Генеральну системою преференцій, яка дозволяє 120 країнам поставляти приблизно 1,5% від загального обсягу імпорту США без оплати митних зборів. Проте в березні 2018 року Трамп продовжив програму до 2020 року, а Лайтхайзер протягом останніх тижнів веде переговори з Індією щодо відновлення пільг в рамках даної програми, яких вона була позбавлена в березні.

На початку жовтня, майже через два місяці після відкликання своїх рекомендацій, Лайтхайзер направив необхідні документи в Білий дім вдруге. Однак, продовжує газета, він відкликав їх знову 17 жовтня на тлі скандалу навколо телефонної бесіди Трампа і українського президента Володимира Зеленського. Тепер, за даними видання, вашингтонська адміністрація планує вже в цьому місяці надати Україні ці торговельні привілеї.

Нагадаємо, Україна планує обговорити зі США послаблення мит на металургійну продукцію.



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