Право на вилов та розведення риби можна буде отримати на онлайн аукціоні - Держрибгосп

10:01 25.10.2019   Украина

Уряд схвалив у середу проект постанови "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів".

Проект даної постанови розроблено Державним агентством рибного господарства України, повідомляє УНН з посиланням на Держрибгосп.

Прийняття постанови Кабінету міністрів України сприятиме усуненню прогалин у законодавстві шляхом визначення процедури проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), йдеться у повідомленні.

Також прийнято проект постанови "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів".

Зазначеним експериментальним проектом запроваджується порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах. Впроваджується також процедура проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, торік до українських водойм випустили понад 41 млн мальків риб.



Ще на цю тему:

11:45 27.12.2018
В январе-ноябре Украина увеличила вылов рыбы в Черном море на 64%
12:06 02.10.2017
Рыболовам Краснодарского края упростят правила промысла в Черном море
12:12 08.08.2017
Пятиметровая лисья акула попалась в сети на юге Турции / Фото
13:57 24.07.2017
Мидий в Коктебеле вылавливают беспощадно / Видео
08:57 23.05.2017
100 украинских рыболовецких хозяйств получили в этом году квоты на промышленный вылов рыбы в Чёрном море
13:40 16.05.2017
Выбросившиеся на берег у посёлка Кача морские ерши бесследно исчезли
13:57 19.04.2017
Минсельхоз РФ запретил ловить пиленгаса в Азовском море до 31 декабря
10:07 24.01.2017
Рыбные запасы в Болгарии уменьшаются
20:58 10.01.2017
Украинские экологи предлагают договориться с Россией о пятилетнем запрете на вылов рыбы в Азовском море
11:25 10.06.2016
Грузия, Турция и Украина изучат запасы Черного моря
08:00 25.04.2016
Компании по разведению форели на Севане разрешили строить новый питомник
10:42 18.02.2016
Первое российское судно приступило к промыслу хамсы у берегов Абхазии / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
08:45 24.10.2019
В Армении из-за забастовки парализовано железнодорожное сообщение - СМИ
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:21 25.10.2019
Два військові кораблі НАТО увійшли в порт Батумі в Грузії
21:00 24.10.2019
ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
14:45 24.10.2019
Грузия на 7 месте среди 190 стран мира в рейтинге простоты ведения бизнеса
16:45 22.10.2019
Грузія і Велика Британія підписали угоду про стратегічне партнерство
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 25.10.2019
Бундестаг не підтримав зняття санкцій з Росії
10:30 25.10.2019
ТАСС: экс-командующий Черноморским флотом возглавит Главный штаб ВМФ
20:20 24.10.2019
"Рыбинская верфь" передала Росгвардии два скоростных транспортно-десантных катера / Фото
19:20 24.10.2019
Универсальное дизельное топливо для ВС РФ прошло квалификационные испытания
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію
08:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії – Столтенберг
15:45 24.10.2019
Плавмастерская Балтийского флота вновь вышла в Средиземноморье / Фото
14:30 24.10.2019
Минобороны Турции: Необходимости в новой операции нет
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 25.10.2019
Президент Ліги професійного боксу: поки Росія окупує Крим і в Донбас, ми не вправі брати участь у конгресі в Петербурзі
13:30 25.10.2019
Морская авиация оккупантов нанесла бомбовый удар по горным целям
13:15 25.10.2019
В Крыму без медвытрезвителя нельзя – крымские эксперты-оккупанты
13:01 25.10.2019
Україна та Фінляндія планують поглиблювати співпрацю в енергоефективності
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд