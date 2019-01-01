Право на вилов та розведення риби можна буде отримати на онлайн аукціоні - Держрибгосп
|10:01 25.10.2019
|Украина
Уряд схвалив у середу проект постанови "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів".
Проект даної постанови розроблено Державним агентством рибного господарства України, повідомляє УНН з посиланням на Держрибгосп.
Прийняття постанови Кабінету міністрів України сприятиме усуненню прогалин у законодавстві шляхом визначення процедури проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), йдеться у повідомленні.
Також прийнято проект постанови "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів".
Зазначеним експериментальним проектом запроваджується порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах. Впроваджується також процедура проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів, повідомили у відомстві.
Нагадаємо, торік до українських водойм випустили понад 41 млн мальків риб.
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