Литва і Канада посилять співпрацю з Україною в оборонній сфері

09:30 25.10.2019   Украина

Міністр оборони України Андрій Загороднюк в рамках візиту в штаб-квартиру НАТО обговорив з представниками Литви та Канади питання співпраці в оборонній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Минобороны.

Повідомляється, що Загороднюк провів зустріч з главою Міноборони Литви Раймундасом Кароблисом і заступником міністра оборони Канади Гордоном Веннером.

"Партнери підтвердили зацікавленість у посиленні практичного співробітництва в оборонній сфері шляхом продовження реалізації спільних програм допомоги, спрямованих на нарощування оперативних можливостей Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна сподівається на посилення співробітництва з Естонією в обороні. зокрема, Україна буде співпрацювати з Естонією з питання реабілітації поранених українських військових.



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