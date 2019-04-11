Литва і Канада посилять співпрацю з Україною в оборонній сфері
|09:30 25.10.2019
|Украина
Міністр оборони України Андрій Загороднюк в рамках візиту в штаб-квартиру НАТО обговорив з представниками Литви та Канади питання співпраці в оборонній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Минобороны.
Повідомляється, що Загороднюк провів зустріч з главою Міноборони Литви Раймундасом Кароблисом і заступником міністра оборони Канади Гордоном Веннером.
"Партнери підтвердили зацікавленість у посиленні практичного співробітництва в оборонній сфері шляхом продовження реалізації спільних програм допомоги, спрямованих на нарощування оперативних можливостей Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна сподівається на посилення співробітництва з Естонією в обороні. зокрема, Україна буде співпрацювати з Естонією з питання реабілітації поранених українських військових.
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