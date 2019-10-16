Генсек НАТО назвав анексію Криму гібридною тактикою РФ
|09:15 25.10.2019
|Крым
Анексія Росією українського Криму стала результатом проведеної на півострові гібридної тактики, яка включала в себе приховану військову операцію.
Про це під час прес-конференції у четвер, 24 жовтня, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна.
Відповідаючи на питання журналістів про те, які гібридні загрози бачить НАТО сьогодні і яке джерело цих загроз, Столтенберг нагадав про те, як проходила анексія Криму.
"І гібридні загрози і гібридна тактика - це те, що ми бачимо, виходячи з різних напрямків, від іноземних держав і недержавних суб'єктів. І гібридна тактика - це все, від використання прихованої військової операції, маленьких зелених чоловічків, як ми бачили в Криму, до дезінформаційних кампаній, як ми бачили в багатьох країнах НАТО, або кібератак", - сказав генсек.
Нагадаємо, напередодні зустрічей міністрів оборони НАТО Столтенберг закликав країни альянсу розширити військову допомогу Україні. Питання підтримки України буде розглянуто в найближчі дні. Також відомо, що представники ради НАТО через тиждень відвідають Україну. Експерти побувають в Одесі та Києві, щоб на місці оцінити, в якому стані перебуває українська армія.
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