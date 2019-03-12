Подвійні стандарти. Разумков у Страсбурзі розкритикував Раду Європи

09:01 25.10.2019   Украина

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Рада Європи використовує подвійні стандарти під час прийняття рішень, що «ставить під сумнів ціннісні орієнтири» цього органу.

Про це він сказав, виступаючи на Європейській конференції голів парламентів держав-членів Ради Європи, передає пресслужба Ради, повідомляє НВ.

Під час свого виступу він закликав учасників конференції сприяти поверненню до базових принципів та ідей, закладених засновниками РЄ.

За словами глави парламенту, "наразі Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи, адже подвійні стандарти у процесі ухвалення рішень ставлять під сумнів ціннісні орієнтири цієї організації".

Разумков додав, що організація слабо реагує на постійні тенденції порушення прав людини в окремих країнах.

"Цілком вмотивованим є рішення щодо відмови від участі в сесії ПАРЄ Постійної делегації Верховної Ради України на знак протесту проти повернення делегації Росії до Парламентської Асамблеї. Це рішення є реакцією на тотальне і системне порушення агресором прав людини на тимчасово окупованих територіях", - сказав він.

26 червня ПАРЄ прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень, попри порушення Москвою принципів Ради Європи.

Через це сім національних делегацій з України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії оголосили демарш.

Делегація України призупинила свою роботу в літній сесії ПАРЄ і відкликала свого постпреда при Раді Європи.



Ще на цю тему:

08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
12:01 09.10.2019
В Європарламенті сьогодні обговорять ситуацію в Україні
11:21 27.09.2019
Пристайко обговорив із головою МЗС Данії «Північний потік-2»: «бачимо однакові ризики»
09:21 06.08.2019
Рада Євросоюзу офіційно затвердила кандидатуру наступника Могеріні
10:41 12.03.2019
В Європарламенті висловлюються за необхідність збереження твердої позиції ЄС щодо санкцій проти РФ
19:58 08.01.2019
Румунія назвала чотири слогани свого головування в ЄС
15:01 02.01.2019
Румунія очолить головування Ради ЄС в обстановці розбіжностей із Євросоюзом
17:03 22.11.2018
Россия угрожает выйти из Совета Европы и ждёт, что Финляндия станет «антикризисным менеджером»
14:03 09.11.2018
Европейская народная партия определилась с кандидатом на пост председателя Еврокомиссии
15:52 25.04.2018
В ПАСЕ заподозрили Эрдогана в недемократичности
15:01 17.05.2016
Председательство в Совете Европы переходит от Болгарии к Эстонии
16:49 13.11.2015
Болгария приняла председательство в Комитете министров Совета Европы
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
08:45 24.10.2019
В Армении из-за забастовки парализовано железнодорожное сообщение - СМИ
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:21 25.10.2019
Два військові кораблі НАТО увійшли в порт Батумі в Грузії
21:00 24.10.2019
ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
14:45 24.10.2019
Грузия на 7 месте среди 190 стран мира в рейтинге простоты ведения бизнеса
16:45 22.10.2019
Грузія і Велика Британія підписали угоду про стратегічне партнерство
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 25.10.2019
Бундестаг не підтримав зняття санкцій з Росії
10:30 25.10.2019
ТАСС: экс-командующий Черноморским флотом возглавит Главный штаб ВМФ
20:20 24.10.2019
"Рыбинская верфь" передала Росгвардии два скоростных транспортно-десантных катера / Фото
19:20 24.10.2019
Универсальное дизельное топливо для ВС РФ прошло квалификационные испытания
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію
08:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії – Столтенберг
15:45 24.10.2019
Плавмастерская Балтийского флота вновь вышла в Средиземноморье / Фото
14:30 24.10.2019
Минобороны Турции: Необходимости в новой операции нет
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 25.10.2019
Президент Ліги професійного боксу: поки Росія окупує Крим і в Донбас, ми не вправі брати участь у конгресі в Петербурзі
13:30 25.10.2019
Морская авиация оккупантов нанесла бомбовый удар по горным целям
13:15 25.10.2019
В Крыму без медвытрезвителя нельзя – крымские эксперты-оккупанты
13:01 25.10.2019
Україна та Фінляндія планують поглиблювати співпрацю в енергоефективності
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд