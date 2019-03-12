Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Рада Європи використовує подвійні стандарти під час прийняття рішень, що «ставить під сумнів ціннісні орієнтири» цього органу.

Про це він сказав, виступаючи на Європейській конференції голів парламентів держав-членів Ради Європи, передає пресслужба Ради, повідомляє НВ.

Під час свого виступу він закликав учасників конференції сприяти поверненню до базових принципів та ідей, закладених засновниками РЄ.

За словами глави парламенту, "наразі Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи, адже подвійні стандарти у процесі ухвалення рішень ставлять під сумнів ціннісні орієнтири цієї організації".

Разумков додав, що організація слабо реагує на постійні тенденції порушення прав людини в окремих країнах.

"Цілком вмотивованим є рішення щодо відмови від участі в сесії ПАРЄ Постійної делегації Верховної Ради України на знак протесту проти повернення делегації Росії до Парламентської Асамблеї. Це рішення є реакцією на тотальне і системне порушення агресором прав людини на тимчасово окупованих територіях", - сказав він.

26 червня ПАРЄ прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень, попри порушення Москвою принципів Ради Європи.

Через це сім національних делегацій з України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії оголосили демарш.

Делегація України призупинила свою роботу в літній сесії ПАРЄ і відкликала свого постпреда при Раді Європи.